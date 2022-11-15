«Просто умрет»: психолог объяснила, в каком случае мужчине можно прощать измену

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Для прощения измены есть несколько причин, считают семейные психологи. Правда, сделать это можно лишь однажды.

Пять причин и один шанс

К вопросу о расставании нужно подходить с «холодной головой», отбросив эмоции в сторону и спокойно взвесив все за и против, считает кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики образования Института психологии им. Л.С. Выготского Российского государственного гуманитарного университета Елена Бахадова.

Дать человеку шанс всё исправить можно лишь в некоторых случаях:

1). если интимная близость с другой произошла из-за легкомысленности и один раз, и человек терзается угрызениями совести и не знает, как ему это пережить;

2). если мужчина изменил в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал отчет тому, что они совершают;

3). когда интимная близость произошла в период ссоры и мужчина предположил, что отношения не возобновятся;

4). если человек просит прощения, раскаивается и обещает, что подобное больше не повториться;

5). когда он пытается скрыть факт измены (скорее всего, боится потерять вас).

Когда нельзя прощать измену

Есть ситуации, при которых никогда нельзя прощать измену. Если мужчина эмоциональный, все время ходит налево и не пытается скрыть факты предательства, и каждый раз после любовных приключений на стороне просит, чтобы его простили, с ним лучше разорвать отношения. И вот почему. Такие парни не исправимы: мужчина так и будет изменять, а потом клясться в вечной любви. Отношения в этом случае обречены на провал — независимо от того, прощаете ли вы любимого или нет. Рано или поздно вы настолько разочаруетесь в партнёре, что не сможете находиться вместе. Лучше сразу расстаться с заядлым изменщиком, чтобы потом не было мучительно больно, советуют все психологи и опытные подруги в один голос.

Мужчина может простить измену?

Американские ученые провели опрос и выяснили, что 6 из 10 женщин могут простить измену, в то время как среди мужчин лишь каждый десятый принимал извинения. Многие мужчины не могут простить предательство жены из-за общественного мнения – не хотят выглядеть слабохарактерными подкаблучниками и «оленями».

Прощение зависит от поведения

Порой прощение зависит от самой женщины. Учитывая обстоятельства, муж может пойти на встречу супруге и закрыть глаза на предательство. В такой ситуации его окончательное решение будет зависеть от поведения женщины. Прощение возможно, если жена:

· искренне сожалеет и раскаивается в произошедшем;

· признает вину и не перекладывает ее на мужа;

· показывает уважение;

· выполняет все домашние дела, обеспечивает любимыми блюдами;

· не испытывает никаких чувств к любовнику;

· оборвала любую связь с любовником;

· нет детей, беременности или ее прерывания от любовника.

Если проступок был первый и жена обещает, что больше это никогда не повторится, мужчина попробует забыть о произошедшем.