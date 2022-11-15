В Новосибирске водитель Toyota Camry переехал собаку корги

Фото и видео: "Инцидент Новосибирск"

Водитель Toyota Camry наехал на собаку породы корги в Новосибирске.

В понедельник, 14 ноября, в Железнодорожном районе Новосибирска водитель Toyota Camry наехал на собаку породы корги. Об этом сообщают в группе «Инцидент Новосибирск» Вконтакте.

Собака попала под машину на территории ЖК «Венеция». Водитель увидел собаку на дороге перед домом, замедлился, но пёс не ушёл с дороги, а попытался бежать перед автомобилем. По всей видимости, виновник наезда не увидел низкую собаку за капотом.

Как сообщают очевидцы, водитель Toyota насмерть переехал собаку, посмотрел и быстро скрылся с места происшествия.

В ГИБДД установили личность водителя. Тот отказался от оформления ДТП.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ехавший по тротуару водитель наехал на женщину.

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