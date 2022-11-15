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Водитель сломал спину в массовом ДТП у ТЦ «Горский» в Новосибирске

Фото Водитель сломал спину в массовом ДТП у ТЦ «Горский» в Новосибирске
Фото Водитель сломал спину в массовом ДТП у ТЦ «Горский» в Новосибирске

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске возле ТЦ «Горский» произошло массовое ДТП.

Вечером в понедельник, 14 ноября, перед торговым центром «Горский» в Кировском районе Новосибирска столкнулись 4 автомобиля. Об этом сообщают в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Фото Водитель сломал спину в массовом ДТП у ТЦ «Горский» в Новосибирске 2

В аварии на Немировича-Данченко, 142, пострадали 4 автомобиля., как сообщили в группе Новосибирской службы эвакуации. По словам автора публикации, пострадали ВАЗ-2109, серый седан Peugeot, белый седан Kia и неустановленный автомобиль, который уехал с места аварии.

Фото Водитель сломал спину в массовом ДТП у ТЦ «Горский» в Новосибирске 3

По словам очевидцев, один из водителей «сломал спину», и травму зафиксировали сотрудники скорой помощи.

Фото Водитель сломал спину в массовом ДТП у ТЦ «Горский» в Новосибирске 4

В комментариях владелец Peugeot отметил, что его автомобиль и ВАЗ-2109 стояли на парковке и стали случайными жертвами столкновения Kia и уехавшего автомобиля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что грузовой поезд столкнулся с автомобилем под Новосибирском.

Также в начале октября 10 автомобилей столкнулись на мосту в Бердске под Новосибирском. Причиной мог стать гололёд на средней полосе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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