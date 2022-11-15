Зря худела: пластические хирурги назвали новые тренды женской красоты

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Пластическая и челюстно-лицевая хирургия изначально помогала людям с увечьями или врождёнными дефектами внешности. Но теперь она стала богиней для тех, кто не принимает и не любит своё тело таким, каким создала его природа. Спрос всегда рождает предложения. Потому в современной пластической хирургии формируются собственные, немедицинские тренды и создаются топовые процедуры. Пять из них – сейчас на пике.

Откуда берутся пластические тренды

Когда в обществе встречаешь множество «силиконовых» и одноликих дам, грешным делом, думаешь, что именно отдельные личности формируют такую гипертрофированную моду. Но это не совсем так, уверяют пластические хирурги: «Пластическая хирургия сама является камертоном современного представления о красоте и попросту следует запросам людей», рассказала журналу VOGUE кандидат медицинских наук, пластический хирург клиники «‎Клазко»‎ Екатерина Лонская.

По наблюдениям хирургов, сегодня все меньше людей ходят к пластическим хирургам с фотографиями знаменитостей в надежде приобрести такие же скулы или разрез глаз: «Каноны красоты определяют фото-фильтры в популярных соцсетях, поэтому свои же обработанные фото часто становятся целью, которой хочется достичь в реальной жизни. На тенденции в сфере кардинальных преображений сильно влияет и онлайн-пространство, к которому мы очень привыкли за период пандемии», уверен пластический хирург, автором методики «Французские щечки» и коррекции тела после родов «Идеальная мама» Дмитрий Скворцов.

ТОП-5 пластических вмешательств 2022 года

№ 1 — Мужская пластика: это и не удивительно. Современные мужчины, не меньше женщин, хотят оставаться молодыми и красивыми долгое время. Они активно ведут продвигаются через соцсети, желают выглядеть презентабельно не только на фото и видео, но и в жизни. Чаще всего их волнует нижняя челюсть, подбородок, овал лица.

№ 2 — Эндоскопический лифтинг лба и бровей: метод получил широкое распространение за счет того, что все разрезы располагаются в области волосистой части головы и не могут быть видны даже на самых ранних сроках после операции. Через 7-9 дней после подобного вмешательства человек может легко социализироваться, а минимальные синяки или отеки остаются незаметными, утверждает пластический хирург Екатерина Лонская.

№ 3 – абдоминопластика: иссечение лишнего кожно-жирового фартука после родов, похудения или в силу возрастных изменений. Чаще прежнего в 2022 году пациенты просят провести одновременно с этим вмешательством ещё и липосакцию (откачка жира) спины, живота, коленей и внутренней поверхности бедер, рассказал пластический хирург Павел Голованев.

№ 4 – маммопластика: много лет находится в ТОПе самых востребованных операций. По словам российских хирургов, ранее пациентки шли в основном за увеличением груди. Теперь им чаще всего нужна подтяжка бюста или его уменьшение. Также женщины, которые устанавливали импланты около 15 лет назад, приходят на реэндопротезирование (замена или полное извлечение грудных имплантов).

№ 5 – Блефаропластика: как и маммопластика не сдаёт своих позиций. Количество людей, которым хочется иметь идеальные контуры глаз (без синяков, мешков, носослезных борозд и нависшего века), резко увеличилось с переходом в онлайн-формат. И это неудивительно, ведь в компьютерных программах все бьюти-несовершенства становятся особенно заметны, отметила пластический хирург Екатерина Лонская.

Бразильская попка пала ниже нижнего

Пластические хирурги всего мира констатируют факт – интерес женской половины пациентов к бразильской подтяжке ягодиц резко упал. В рейтингах этот метод занимает нижние позиции. Зато возрастает интерес к натуральной красоте и это не может не радовать.