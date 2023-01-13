Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Выездная комиссия минЖКХ проверила вывоз мусора в Новосибирске.

13 января выездная комиссия «Проектной дирекции» Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области проверила дворы домов, жители которых ранее жаловались на вывоз мусора.

Эта проверка — одна из многих регулярных по жалобам потребителей. Так, только с 9 по 13 января поступило 37 таких звонков, а общее их количество в первые 10 дней 2023 года выросло по сравнению с аналогичных периодом 2022 года на 30%. Об этом во время проверки сообщила исполнительный директор ООО "Экология-Новосибирск" Наталья Тощина корреспонденту Сиб.фм.

Комиссия обошла несколько дворов, на уборку мусора в которых жаловались жители города. В баках для смешанных ТКО избытков мусора не оказалось, но были заполнены контейнеры для пластика и металла.

«В связи с морозами данный вид отходов не вывозился, и предыдущий перевозчик не передал вовремя ключи, телефоны, что вызывает затруднения с доступом на территорию. Но мы это взяли на контроль, и новые ключи оперативно изготовят», — объяснила председатель комитета охраны окружающей среды Новосибирска Мария Сидорова.

Ранее жители Новосибирска сообщали, что после расторжения контракта с компанией-перевозчиком «ЭкоТранс-Н» дворы в городе завалило мусором. Горожане отметили, что новый оператор не справляется с задачей.