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общество

Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске

Фото Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске
Фото Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Выездная комиссия минЖКХ проверила вывоз мусора в Новосибирске.

13 января выездная комиссия «Проектной дирекции» Министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области проверила дворы домов, жители которых ранее жаловались на вывоз мусора.

Эта проверка — одна из многих регулярных по жалобам потребителей. Так, только с 9 по 13 января поступило 37 таких звонков, а общее их количество в первые 10 дней 2023 года выросло по сравнению с аналогичных периодом 2022 года на 30%. Об этом во время проверки сообщила исполнительный директор ООО "Экология-Новосибирск" Наталья Тощина корреспонденту Сиб.фм.

Фото Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске 2

Фото Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске 3

Комиссия обошла несколько дворов, на уборку мусора в которых жаловались жители города. В баках для смешанных ТКО избытков мусора не оказалось, но были заполнены контейнеры для пластика и металла.

«В связи с морозами данный вид отходов не вывозился, и предыдущий перевозчик не передал вовремя ключи, телефоны, что вызывает затруднения с доступом на территорию. Но мы это взяли на контроль, и новые ключи оперативно изготовят», — объяснила председатель комитета охраны окружающей среды Новосибирска Мария Сидорова.

Фото Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске 4

Фото Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске 5

Фото Инспекторы минЖКХ проверили вывоз мусора в Новосибирске 6

Ранее жители Новосибирска сообщали, что после расторжения контракта с компанией-перевозчиком «ЭкоТранс-Н» дворы в городе завалило мусором. Горожане отметили, что новый оператор не справляется с задачей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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