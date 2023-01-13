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общество

Нейрохирург объяснил, почему межпозвонковую грыжу можно не удалять

Фото Нейрохирург объяснил, почему межпозвонковую грыжу можно не удалять
Фото Нейрохирург объяснил, почему межпозвонковую грыжу можно не удалять

Freepik, authors: grinvalds

По словам нейрохирурга Станислава Киселева, межпозвонковая грыжа не требует хирургических вмешательств, если не ожидается ухудшений.

Образовавшуюся межпозвонковую грыжу можно не оперировать, если медики не прогнозируют кардинального ухудшения. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал нейрохирург Долгопрудненской ЦГБ Станислав Киселев. Он объяснил, что с такой проблемой возможны лишь два исхода: происходит либо окостенение, либо рассасывание.

«Если это грыжа не на фоне смещения одного позвонка относительно другого, если нет врожденной дисплазии. То есть мы не ожидаем, что процесс пойдет в сторону однозначного ухудшения, то, конечно, грыжу необязательно оперировать и не нужно», — считает Киселев.

Нейрохирург отметил, что грыжа редко рассасывается сама по себе. Главное — это время, за которое можно понаблюдать и оценить развитие недуга, заключил он.

Напомним, хирург предостерегла от каких родинок нужно срочно избавляться.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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