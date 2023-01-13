Невролог рассказала, какой стиль плавания подойдет при болях в пояснице

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По словам невролога Екатерины Семеновой, при болях в спине и пояснице нужно плавать кролем или брасом.
Для тех, кто испытывает боль в пояснице, следует плавать кролем или брассом, а тем, у кого присутствуют болевые ощущения в шейном отделе позвоночника, рекомендуется плавать на спине. Об этом в беседе с изданием с NEWS.ru рассказала невролог Талдомской ЦРБ Екатерина Семенова. Как отмечает медик, при болях в спине ни в коем случае нельзя использовать стиль баттерфляй, так как он сопровождается резкими движениями.
«Если боль в шейном отделе позвоночника, то больше подходит плавание на спине, если боль в пояснице, то либо брасс, либо кроль», — объяснила она.
Семенова добавила, плавать на боку тоже не следует, так как должны быть сохранены все физиологические изгибы.
Напомним, невролог объяснила, при каких заболеваниях нельзя заниматься плаванием.
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