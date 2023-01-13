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общество

Под Новосибирском пенсионерка живёт в аварийном доме

Фото Под Новосибирском пенсионерка живёт в аварийном доме
Фото Под Новосибирском пенсионерка живёт в аварийном доме

Фото: Сиб.фм

Следователи в Новосибирской области начали проверку по факту проживания пенсионерки в аварийном доме.

В селе Новоцелинное Кочковского района 62-летняя женщина живёт в аварийном доме, который признали подлежащим сносу ещё в 2018 году. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Следователи начали проверку.

«Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации, а также дать правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за переселение из аварийного жилья, на предмет халатности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 209 жителей Новосибирска получат новые квартиры по региональной адресной программе расселения из аварийного жилья, сообщила пресс-служба правительства региона. В 2023 году на эту программу направят более 1 млрд рублей.

Напомним, конкурс по заключению мусорной концессии под Новосибирском приостановили из-за жалобы в УФАС.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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