Прокуроры перенесли суд по делу массового отравления клиентов "Суши Хаус" в Новосибирск

Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Сегодня, 13 января, в Татарском районном суде Новосибирской области начали рассматривать уголовное дело руководителя компании "Суши Хаус" Ивана Тырышкина о массовом отравлении клиентов: однако прокуроры заявили о переносе дела – в Татарском районном суде нет больше судей, которые были бы не знакомы с этим делом.

Массовое отравление сушами в Татарске произошло в ноябре 2021 года. Тогда на больничной койке отказалось 46 человек, как выяснилось, все они были клиентами компании "Суши Хаус", которая не так давно открылась в городе.

«От контакта с сотрудниками предприятия [клиенты] были заражены инфекциями, в частности, сальмонеллёзом, норовирусной инфекцией и микст инфекцией (сальмонеллёз + норовирусы, сальмонеллёз + ротовирусы) пищевое сырьё полуфабрикаты и кухонный инвентарь. Употребление приготовленной сотрудниками предприятия недоброкачественной пищи в период с 18.11.2021 г. по 22.11.2021 г. посетителями предприятия повлекло их массовое заболевание острыми инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта (сальмолелла, гастроэнтерит)», — рассказали в Татарском районном суде.

После случившегося следователи СКР завели уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Перед судом предстал руководитель пищевого предприятия Иван Тырышкин.

Сегодня, 13 января, в процесс сели по существу, но гособвинитель заявил ходатайство о переносе дела и отводе судьи.

"Ходатайство было мотивировано тем, что все судьи Татарского районного суда уже ранее рассматривали иски о возмещении морального и материального вреда, причиненного здоровью потерпевших, в том числе и в 2022 году судья Колосова Л.В., в производстве которой находится данное уголовное дело",

– пояснили в суде.

В итоге, ходатайство прокуратуры судья удовлетворила, и дело направили для рассмотрения в Новосибирский областной суд.