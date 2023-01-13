Стало известно, освободят ли многодетных жителей Новосибирска от мобилизации

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Министерство обороны России все еще прорабатывает вопрос об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.

Издание Daily Storm со ссылкой на Минобороны России сообщает, что пункт директивы Генштаба об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей отменен, вопрос все еще прорабатывается.

«Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — поделились подробностями в российском военном ведомстве.

Ранее об отмене отсрочки от мобилизации 21 декабря начальником Генерального штаба ВС РФ для отцов троих детей сообщил военный комиссар Забайкалья Юрий Шувалов. По словам комиссара, документ о предоставлении отсрочки, датированный 4 октября, отменен полностью.

Напомним, во время частичной мобилизации в октябре военкоматы Новосибирской области аннулировали повестки мужчинам с тремя детьми, сообщившим о своем семейном положении. После сверки списков на полигонах, многодетных отцов вернули домой. Губернатор НСО Андрей Травников заявлял, что находит странным тот факт, что в гражданском секторе законодательства многодетная семья – это 3 и более детей, а в военном секторе – 4 и более детей.