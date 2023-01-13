Телесный контакт или шутка: озвучена новая версия конфликта с тренером в новосибирском фитнес-центре

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Один из тренеров новосибирского фитнес-центра заявил, что выдумал историю про клиентку, которая пожаловалась на "Флампе" на его коллегу — инструктора по функциональному многоборью.

Фитнес-инструктор Extreme Fitness Павел рассказал, что выдумал историю о симпатии девушки к тренеру по функциональному многоборью. Об этом он сообщил корреспонденту Сиб.фм 13 января.

По его словам, ему позвонила журналистка одного из новосибирских изданий и попросила комментарий по поводу ситуации с его коллегой.

Напомним, клиентка клуба Extreme Fitness на Семьи Шамшиных обвинила тренера Илью в принуждении к телесному контакту во время упражнений на пресс. Девушка написала негативный отзыв на "Флампе" о том, что должна была лечь ногами к тренеру и сцепиться ими, чтобы передавать мяч при поднятии корпуса. Её это возмутило.

«Мне, как девушке, неприятен подобный телесный контакт с незнакомым человеком», — пояснила она.

Коллега Ильи Павел решил пошутить над ситуацией и выдумал историю о симпатии девушки к Илье, заявил он. Якобы тот отверг её внимание, и она решила отомстить ему на сайте с отзывами.

"Я давал уже комментарий. Просто это чисто "кринж". Я там выдумал все, и они это в новость пустили. Бред", — объяснил Павел.

На вопрос, зачем он все выдумал, тренер ответил, что просто хотел пошутить.

Сам же Илья, которого обвинила клиентка, комментарии не дает. По словам его коллег, он сильно переживает после публикации отзыва.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске клиентка одного из фитнес-клубов обвинила тренера в принуждении к телесному контакту во время упражнений на пресс.