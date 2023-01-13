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общество

Трихолог назвала опасные последствия окрашивания волос в раннем возрасте

Фото Трихолог назвала опасные последствия окрашивания волос в раннем возрасте
Фото Трихолог назвала опасные последствия окрашивания волос в раннем возрасте

Freepik, authors: Erika Parfenova

По словам трихолога Татьяны Егоровой, окрашивание в раннем возрасте может быть чревато аллергической реакцией.

Окрашивание волос может быть опасно как в детском, так и во взрослом возрасте. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказала врач — трихолог-дерматовенеролог Татьяна Егорова. Специалист объяснила, что из-за краски может появиться аллергическая реакция и кожный дерматит.

«Если окрасить волосы ребенку, то у него может возникнуть кожный дерматит, а у подростков схожие со взрослыми проблемы — аллергическая реакция», — разъяснила эксперт.

Трихолог советует проверять лицензию и отзывы на мастера в салоне красоты. Если он соответствует необходимым требованиям, где соблюдены все правила и используются хорошие краски, то никаких проблем быть не должно, уверена она.

Напомним, трихолог Галлямова назвала способ борьбы с облысением на фоне стресса.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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краска
волосы
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