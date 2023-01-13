В Новосибирск вместо морозов придут снегопады и потепление

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм
Циклон принёс в Новосибирск потепление и осадки.
В Новосибирске ожидаются перепады температур и снегопад. Об этом сообщили сервисы прогноза погоды. Из-за тёплого циклона в Новосибирск придёт потепление, которое также принесёт гололёд.
В субботу, 14 января, в Новосибирске возможны осадки и метель, а на дорогах ожидаются снежные заносы. Ночью похолодает до -17 градусов, днем — до -11 градусов.
В воскресенье, 15 января, в Новосибирске сохранятся порывы ветра до 14 метров в секунду, однако температура воздуха днём поднимется до -9 градусов.
Снегопад сохранится и в понедельник, 16 января. Температура воздуха также значительно не изменится — в начале следующей рабочей недели ожидается до -10 градусов.
Напомним, ранее стал известен прогноз погоды на февраль 2023 года в Новосибирске.
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