В Новосибирске без вести пропал 18-летний парень с длинными волосами

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Молодой Новосибирец с 11 января не выходит на связь.

В Новосибирске без вести пропал 18-летний Степан Малков. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз Степана видели 11 января. Предположительно, он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.



Приметы Степана Малкова: рост 175-180 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые окрашенные, глаза серые. Парень был одет в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, чёрную шапку.



С собой: светло-коричневая сумка.



Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, или тех, кто его видел с 11 января, просим сообщить по номеру: 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, ранее в Новосибирске за день до Нового года пропал 51-летний мужчина.