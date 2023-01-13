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В Новосибирске без вести пропал 18-летний парень с длинными волосами

Фото В Новосибирске без вести пропал 18-летний парень с длинными волосами
Фото В Новосибирске без вести пропал 18-летний парень с длинными волосами

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Молодой Новосибирец с 11 января не выходит на связь.

В Новосибирске без вести пропал 18-летний Степан Малков. Об этом сообщили в группе «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Последний раз Степана видели 11 января. Предположительно, он может находиться в Октябрьском или Ленинском районах.

Приметы Степана Малкова: рост 175-180 см, нормальное телосложение, волосы светло-русые окрашенные, глаза серые. Парень был одет в чёрную куртку, тёмно-синие джинсы, чёрные ботинки, чёрную шапку.

С собой: светло-коричневая сумка.

Всех, кому что-либо известно о месте нахождения пропавшего, или тех, кто его видел с 11 января, просим сообщить по номеру: 8-800-700-54-52 (бесплатный телефон поискового отряда «ЛизаАлерт») или 112.

Напомним, ранее в Новосибирске за день до Нового года пропал 51-летний мужчина.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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