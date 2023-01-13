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В Новосибирске руководитель филиала СГК Андрей Колмаков покинул пост

Фото В Новосибирске руководитель филиала СГК Андрей Колмаков покинул пост
Фото В Новосибирске руководитель филиала СГК Андрей Колмаков покинул пост

Фото: СГК

Начальник СГК в Новосибирске покинул свой пост.

Руководитель новосибирского филиала «Сибирской генерирующей компании» Андрей Колмаков покинул пост. Об этом со ссылкой на источник сообщает «АиФ-Новосибирск».

Начальник филиала СГК в Новосибирске ушёл с должности сегодня, 13 января, пишет издание.

О причинах ухода Колмакова с должности не сообщается. В пресс-службе СГК информацию не прокомментировали, пишет издание.

Андрей Колмаков руководил новосибирским филиалом компании четыре года. В начале 2000-х он работал в организациях «Новосибирскэнерго», «Компания Энергокомплект», «Генерация». С 2014 по 2016 годы руководил МУП «Энергия», а позже был начальником Департамента энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска.

Напомним, ранее СГК объяснила, почему в Новосибирске так часто отключают отопление.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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