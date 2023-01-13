В Новосибирске умер кот-талисман пожарной части Гидрант

Коллаж Сиб.фм: фото ГУ МЧС России по Новосибирской области и скриншот с видео "Первого канала"

Сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали о смерти любимца: Гидранта спасли на пожаре и оставили жить в пожарной части, но в 2022 году кот умер.

Малюсенького котёнка обнаружили при разборе завалов при тушении пожара на складе 1 октября 2018 года на заводе по производству пластиковых труб в Мочище. Животное, как ребёнка, выходили спасатели и поселили в пожарной части №111.

"Я его увидел уже под ногами тогда. Его абсолютно не было видно. Пластик расплавился, и он под ним прятался. Мы нашли пожарного, дали ему котёнка. Так он у нас стал героем, спасшим кота", – признался начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Котёнка назвали Гидрантом, и его все полюбили в пожарной части. Талисман развлекал спасателей после тяжёлых смен, а знаменитым стал, после того, как снялся в передаче на "Первом канале".

В конце прошлого года Гидрант приболел, спасатели до последнего боролись за его жизнь, возили его к ветеринару.

"Он и до этого подвергся нападению клещей, но ветеринары его выходили. Потом, уже во второй половине 2022 года, вновь разболелся. Спасти не удалось, умер от неизвестного заболевания",

– рассказали в ГУ МЧС России по Новосибирской области.