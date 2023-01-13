Восстановление некачественной дороги к ЛДС в Новосибирске оценили в 300 млн

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В Новосибирске планируют затратить не меньше 300 млн рублей на восстановление небезопасной дороги к ЛДС.

Восстановление дороги к строящемуся ЛДС в Новосибирске, признанной некачественной, обойдется в 300 миллионов рублей. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС 13 января сообщил руководитель Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Алексей Александров.

«Если эксплуатировать эту дорогу, ее или вспучит, или она провалится, сейчас, пока нет перепада температур, стоит все ровно», — уточнил Александров.

По мнению Александрова, ситуацию можно исправить при помощи удаления некачественного материала с построенной дороги.

Сиб.фм сообщал, что песок со дна реки отличается от строительного содержанием глинистых примесей: у материала со дна реки их доля не превышает 1%, а у строительного песка их карьеров этот показатель достигает 10% и более, что влияет на качественные свойства. Следователи посчитали, что на объекте федеральному бюджету был нанесён ущерб в размере не менее 340 миллионов рублей. Поэтому следователи первого отдела по особо важным делам Восточного СУ на транспорте СК России вышли в суд с ходатайством об аресте.

«По данным следствия, в период с сентября 2019 года по декабрь 2021 года фигурант организовал разведку и добычу песка из карьера, расположенного в несудоходной протоке между левым берегом реки Обь и островом отдыха в Кировском районе города Новосибирска, неподлежащего к использованию в строительстве автодорог для транспортной доступности строящегося спортивного объекта в г. Новосибирске», — говорится в сообщении пресс-службы СУ.

Напомним, накануне в Новосибирске директора «Метро МиР» Мысика оставили в СИЗО до 8 февраля.