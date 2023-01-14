13-я пенсия в январе 2023: власти дали окончательный ответ пенсионерам

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Так устроено мышление человека – мы упорно верим в лучшее. С одной стороны, это прекрасное качество, но с другой – грозит тщетными надеждами и разочарованием. Так случилось и с 13-той пенсией в России — многие пенсионеры до сих пор верят в её реальность.

Новое ведомство в теме

Как известно, с 1 января 2023 года в нашей стране начало свою деятельность новое ведомство – Социальный Фонд России (СФР). Образована новая структура в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. На плечи ведомства легли объединённые обязанности, в том числе, реагирование на многочисленные вопросы и сигналы россиян.

Пенсии будут выплачивать по-новому?

Пенсионный фонд успокоил россиян — пенсии будут продолжать выплачивать, никаких документов и заявлений подавать не нужно. Кроме того, все пенсии и социальные выплаты, которые предусмотрены законодательством, продолжат платить в срок, установленный ранее.

Когда ждать 13-тую пенсию?

Этот вопрос в последние пару месяцев стал настолько горячим, что раскалил до красна телефоны клиентских служб и региональных отделений СФР. Обострение вызвали две декабрьские пенсии, перечисленные в последний месяц 2022 года на банковские карты пенсионеров. Выплата была расценена, как та самая 13-тая.

Однако, по заверениям специалистов СФР, в декабре ушедшего года некоторым пожилым людям была выплачена досрочная январская пенсия. Причиной стало изменение графика работы российских банков, через которые приходит пособие по старости.

Решение о начислении тринадцатой пенсии Правительство России не принимало. Предложение, озвученное в Госдуме авторами данного законопроекта, было отклонено по объективным причинам.