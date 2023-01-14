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Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Орлов рассказал, как идёт приёмка купелей

Фото Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Орлов рассказал, как идёт приёмка купелей
Фото Глава ГУ МЧС России по Новосибирской области Орлов рассказал, как идёт приёмка купелей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирской области спасатели готовятся к Крещению-2023: в регионе 19 января работать будет 31 купель. Начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов рассказал, в чём проблемы приёмки купелей.

На встрече су журналистами 13 января начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил, что в регионе 19 января будет работать 31 купель, шесть из них будут находиться в Новосибирске.

В 2023 году от купелей решили отказаться бердские власти из-за высокой заболеваемости ОРВИ и ковидом. Виктор Орлов считает, что запреты могут обернуться ЧП, ведь люди будут искать нелегальные купели, поэтому дежурить на местах спасателям всё равно придётся.

Вообще начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области говорит, что иногда приходится вмешиваться в вопрос подготовки купелей в том или ином районе: власти слишком однобоко и порой критично подходят к организационным вопросам.

"В прошлом году была ситуация в Куйбышеве, что приходилось вмешиваться в связи с непониманием администрации, организаторов купели ситуации. Организаторы всё предусмотрели, все вопросы согласовали, в том числе выставления постов и медицины, – вспоминает Виктор Орлов.

– Пришло официальное лицо от администрации 18 января утром и с формальной точки зрения заявило, что нет палаток, мы вам запрещаем открывать купель. Но палатка должна стоять 19 января, на следующий день, время до 9 утра есть. Вот палатка – лежит пока, чтобы не украли... Ну есть же какие-то разумные вопросы! Приходилось вмешиваться".

Как отметил Виктор Орлов, в последние годы растёт количество желающих окунуться в купель не только в Новосибирской области, но и по всей Сибири. И чем холоднее, тем легче люди переносят эту процедуру. Кстати, на это Крещение синоптики прогнозировали температуру до – 39 градусов.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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