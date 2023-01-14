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Певица Пелагея из Новосибирска выиграла третий суд у мужа-хоккеиста

Фото Певица Пелагея из Новосибирска выиграла третий суд у мужа-хоккеиста
Фото Певица Пелагея из Новосибирска выиграла третий суд у мужа-хоккеиста

Фото из социальных сетей певицы Пелагеи

Пелагея, певица из Новосибирска, сообщила в своих соцсетях, что вместе с адвокатом выиграла третий судебный процесс у бывшего мужа Ивана Телегина.

Об этом Пелагея написала в своих социальных сетях. Певица уверяет, что в каждом из процессов правда была на её стороне.

«Выиграли третий суд. Чемодан подтверждающих документов»,

— написала в своих соцсетях певица Пелагея.

Артистка вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина в 2016 году. В браке у пары появилась дочь Таисия, но через три года певица рассталась со спортсменом. В 2020-м супруги расстались, и практически с тех пор они делят совместно нажитое имущество.

Кстати, в начале января этого года стало известно, что Пелагея попала в санационные списки Украины, в них – десятки российских артистов. Это значит, что их активы в этой стране будут заблокированы на срок 10 лет.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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