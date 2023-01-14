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Слово ведьмы: сильнейшая колдунья Сибири Елена Голунова напугала предсказанием на 2023 год

Фото Слово ведьмы: сильнейшая колдунья Сибири Елена Голунова напугала предсказанием на 2023 год
Фото Слово ведьмы: сильнейшая колдунья Сибири Елена Голунова напугала предсказанием на 2023 год

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ЕЛЕНЫ ГОЛУНОВОЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Пугают шокирующими предсказаниями на 2023 год все, кому не лень. Многие просто «ловят хайп», другие «сливают» свой негатив таким способом. В таком искажённом информационном потоке следует опираться на слова проверенных и опытных людей.

Отделяем шелуху от зёрен

Пророчат многие, истину глаголят единицы – неоспоримый факт. Сибирякам повезло больше остальных жителей страны – земля изобилует самородками. Одна из таких – ясновидящая, наша землячка из Новосибирска Елена Голунова. Ей доверяют и ценят её слова за честность и прямолинейность, а также за отсутствие шелухи в описании её видений.

Зависит от фокуса внимания

Голунова честно и открыто называет себя потомственной ведьмой. Как многие коллеги по цеху, в финале ушедшего 2022 года она сделала прогнозы на новый 2023 год. Если правильно их истолковать, то можно увидеть как плохое, так и хорошее. Тут всё зависит от фокуса вашего внимания – в какую сторону он смещён, туда и заведёт вас и ваши мысли.

Фото Слово ведьмы: сильнейшая колдунья Сибири Елена Голунова напугала предсказанием на 2023 год 2

Прорвёмся!

Процессы передела мира и зон влияний, начавшиеся в 2022 году, по словам сибирской ведьмы, будут неуклонно нарастать в новом 2023 году. Это приведёт к глобальным изменениям мирового порядка. Кроме того, переоценке ценностей подвергнутся как целые страны и государства, так и каждый отдельно взятый житель Земли.

Что одному минус, то другому плюс

По расчётам ясновидящей, наступивший год, как из рога изобилия, будет сыпать на наши головы изменения и перемены. Избежать трансформации не удастся никому. Более того, утверждает наша землячка, власть имущие и богатые люди потеряют все материальные блага в один миг, так как мировая экономика будет трещать по швам.

Но эти процессы откроют новые финансовые потоки, которые перераспределяться между людьми, которые до этого момента не имели ничего. А такой ситуации, как в 90-тые, только успевай ловить удачу за хвост.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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