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Студенты из Новосибирска пожаловались на запрет использования Facebook* и Instagram*

Фото Студенты из Новосибирска пожаловались на запрет использования Facebook* и Instagram*
Фото Студенты из Новосибирска пожаловались на запрет использования Facebook* и Instagram*

Фото pixabay.ru

В Новосибирске студенты одного из вузов заявили, что преподаватели от них требуют под роспись отказаться от использования соцсетей экстремистской компании.

Об этом рассказал аспирант Сибирского государственного университета водного транспорта Виталий Саликов на своей странице. Молодой человек утверждает, что на уровне руководства вуза издано распоряжение: «исключить использование соцсетей Facebook* и Instagram* среди всех участников образовательного процесса, обучающихся, преподавателей».

Как утверждает Виталий Саликов, студентов с этим распоряжением будут знакомить под роспись. Пока же позиция сотрудников вуза была выражена в общей рассылке.

«Мало того, что данное сообщение было отправлено сотрудником университета в мессенджере WhatsАpp, той же самой экстремисткой компании», — отметил аспирант.

В Сибирском государственного университете водного транспорта отмечают, что речь идёт не о личных страницах, а именно общих группах и аккаунтах подразделения вуза.

Напомним, соцсеть инстаграм заблокирована в России — принадлежит Meta, признанной экстремистской.

* Facebook и Instagram принадлежат компании Meta — организации, которая признана в РФ экстремистской, ее деятельность запрещена.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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