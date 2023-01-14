Учёные из Новосибирска бьют током пауков для защиты сельхозкультур

Фото из архива Сиб.фм

Уникальные исследования проводят учёные НГАУ в Новосибирске вместе с московскими коллегами: яд пауков в дальнейшем может помочь защитить сельхозкультуры от вредителей.

Сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета сотрудничают с учёными Института биоорганической химии РАН из Москвы. В Новосибирске разводят пауков и добывают яд, который отправляют в столицу России.

В НГАУ пауков усыпляют углекислым газом, а потом подают электрический заряд – от этого членистоногое просыпается и выделяет яд, который отправляют в Москву. В перспективе – создание препарата биоинсектицид, в него также входят модифицированные бактерии. Об этом "Интерфаксу" рассказал заведующий лабораторией биологической защиты растений НГАУ Иван Дубровский.

По словам ученого, в лаборатории НГАУ порядка 50 крупных пауков. В основном работают с малоизученными хищными пауками-птицеедами, чей яд пока не расшифрован.

Кстати, ранее корреспондент Сиб.фм выяснил, что пауков-птицеедов с удовольствием заводят новосибирцы вместо кошечек и собак.