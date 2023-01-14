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Учёные из Новосибирска бьют током пауков для защиты сельхозкультур

Фото Учёные из Новосибирска бьют током пауков для защиты сельхозкультур
Фото Учёные из Новосибирска бьют током пауков для защиты сельхозкультур

Фото из архива Сиб.фм

Уникальные исследования проводят учёные НГАУ в Новосибирске вместе с московскими коллегами: яд пауков в дальнейшем может помочь защитить сельхозкультуры от вредителей.

Сотрудники Новосибирского государственного аграрного университета сотрудничают с учёными Института биоорганической химии РАН из Москвы. В Новосибирске разводят пауков и добывают яд, который отправляют в столицу России.

В НГАУ пауков усыпляют углекислым газом, а потом подают электрический заряд – от этого членистоногое просыпается и выделяет яд, который отправляют в Москву. В перспективе – создание препарата биоинсектицид, в него также входят модифицированные бактерии. Об этом "Интерфаксу" рассказал заведующий лабораторией биологической защиты растений НГАУ Иван Дубровский.

По словам ученого, в лаборатории НГАУ порядка 50 крупных пауков. В основном работают с малоизученными хищными пауками-птицеедами, чей яд пока не расшифрован.

Кстати, ранее корреспондент Сиб.фм выяснил, что пауков-птицеедов с удовольствием заводят новосибирцы вместо кошечек и собак.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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