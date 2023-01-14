В Новосибирске на Крещение 19 января ожидаются магнитные бури

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Два дня новосибирцев будет трясти из-за магнитных бурь – в этом году магнитосферные возмущения выпадут на Крещение, 19 января, и повторятся ровно через неделю.

О магнитных бурях 19 и 26 января заявили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Как отмечают специалисты, магнитосферные возмущения будут иметь 5 баллов из 10 возможных.

Первая магнитная буря накрыла новосибирцев уже в первые дни нового года – с 1 по 9 января. Для многих она была незаметной из-за длительных выходных.

Как отмечают синоптики, в день, когда начинается магнитная буря, лучше не предпринимать важных дел и не загружать себя физически. Кстати, именно в день магнитосферных возмущений Крещение с температурой, согласно ранним прогнозам, до – 39 градусов.