В Новосибирской области женщина обвинила педиатра в распаде легкого у ее пятилетнего сына

Фото: Дениса Винокурова / Сиб.фм

СК России по Новосибирской области проверит обвинения жительницы Купино к педиатру в неправильном лечении ее сына.

Следственные органы СК России по Новосибирский области сообщили о намерении проверить информация, из СМИ о ненадлежащем оказании педиатром помощи маленькому жителю региона.

По словам Татьяны из Купино Новосибирской области, ее пятилетний сын мог погибнуть из-за врачебной ошибки — ребенка лечили от ОРВИ, когда на самом деле у него гноилось легкое. Накануне дня рождения сына сибирячки у ребенка поднялась температура до 39 градусов. После осмотра на дому педиатр поставила мальчику диагноз ОРВИ, прописала лекарства, которые ему уже давала мать и посоветовала ждать 3-5 дней.

Состояние больного ребенка не улучшилось, температура не снизилась и появился сильный болезненный кашель, однако врач отказалась делать ему рентген легкого, считая симптомы надуманными. Снимок, показавший, что мальчик болен пневмонией, сделали только в приемном покое купинской ЦРБ, после этого больного положили в больницу, однако не смогли ничем ему помочь. Через несколько дней у маленького сибиряка начался распад легкого и его экстренно госпитализировали в Новосибирск.

Семья провела в больнице месяц. Ребенку сделали операцию и поставили дренажи, с которыми он ходил две недели, так как в его легком скопился гной и развился плеврит. После очистки легкого температура ребенка нормализовалась, однако, по словам врачей, если бы с лечением затянули еще на 2-3 дня — малыш бы задохнулся.

Об этом женщина рассказала корреспонденту Сиб.фм, однако в итоге она передумала публиковать свою историю.

Позже Татьяна написала жалобу в Минздрав и плучила признание ошибки лечащего врача от заместителя главврача купинской больницы.

В ходе проверки следователям СК РФ предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в материале средства массовой информации, а также проверить действия медицинских работников на предмет надлежащего оказания медицинской помощи ребенку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это не первый подобный спорный случай в купинской ЦРБ, ранее корреспондент Сиб.фм сообщал о смерти 12-летней школьницы от гнойного менингита после прививки. Позже выяснилось, что форма была обычная, поддающаяся лечению, однако врачи предприняли нужных мер, чтобы спасти пятиклассницу. Сейчас дело также рассматривается следственными органами СУ СК России по НСО.