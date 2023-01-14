Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов

Фото В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
Фото В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов

Фото: Pixabay.com

Из-за профилактических работ в Новосибирской области временно прервут вещание телеканалы.

В Новосибирской области с 15 по 22 января ожидаются перебои в вещании телеканалов. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре РТРС. Вещание прервут из-за профилактических работ.

На телевизионных станциях в этот период планируют провести плановые работы, требующие отключения оборудования.

Также сообщается, что работы могут частично перенести на другое время из-за плохой погоды.

По ссылке доступен полный список районов, где ожидаются отключения вещания телеканалов.

Напомним, в новогоднюю ночь Новосибирске у пенсионеров отключили телевидение.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

8767
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
7795
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
7006
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
6223
В Новосибирске пройдут испытания самолёта SSJ New
5465
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил проведение проекта «Новогодняя столица России»
4472
В Новосибирск вместо морозов придут снегопады и потепление
4448
Под Новосибирском машинист поезда спас потерявшуюся девочку