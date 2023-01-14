В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов

Фото: Pixabay.com
Из-за профилактических работ в Новосибирской области временно прервут вещание телеканалы.
В Новосибирской области с 15 по 22 января ожидаются перебои в вещании телеканалов. Об этом сообщили в Сибирском региональном центре РТРС. Вещание прервут из-за профилактических работ.
На телевизионных станциях в этот период планируют провести плановые работы, требующие отключения оборудования.
Также сообщается, что работы могут частично перенести на другое время из-за плохой погоды.
По ссылке доступен полный список районов, где ожидаются отключения вещания телеканалов.
Напомним, в новогоднюю ночь Новосибирске у пенсионеров отключили телевидение.
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