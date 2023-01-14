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В Новосибирской области сообщили о 6 пострадавших в ДТП с пассажирской "ГАЗелью" и фурой

Фото В Новосибирской области сообщили о 6 пострадавших в ДТП с пассажирской "ГАЗелью" и фурой
Фото В Новосибирской области сообщили о 6 пострадавших в ДТП с пассажирской "ГАЗелью" и фурой

Фото: "АСТ-54"

В социальных сетях появились фотографии с ДТП, которое произошло, как утверждает автор, на Краснояровском шоссе – позже выяснилось, что столкновение произошло на Алтае.

Утром 14 января один из подписчиков выложил в паблике "АСТ-54" кадры жёсткой аварии. С тяжеловесом столкнулась пассажирская ГАЗель.

"Наш подписчик прислал видео с места происшествия и рассказал, что столкновение произошло ночью в 0:30. В аварии поучаствовали ГАЗель и фура. Всего, по его словам, травмы получили 6 человек", – говорится в сообщениях к фото с окровавленными лицами.

Однако позже выяснилось, что подписчик ошибся с местом крупной аварии. Она произошла на Алтае, и Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Читайте также на сайте Сиб.фм: около каких школ в Новосибирске чаще всего происходят ДТП в наступившем новом году.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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