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В школе Новосибирска собирают жестяные банки, чтобы сделать свечи для участников СВО

Фото В школе Новосибирска собирают жестяные банки, чтобы сделать свечи для участников СВО
Фото В школе Новосибирска собирают жестяные банки, чтобы сделать свечи для участников СВО

Фото: школа №179 Новосибирска во "ВКонтакте"

В школе №179 Новосибирска объявили сбор жестяных банок: из них для участников СВО будут делать свечи.

Школа №179 находится на ОбьГЭС, по адресу улица Барьерная,8. Это среднее образовательное учреждение принимает участие в акции по изготовления блиндажной свечи.

"Делается она из подручных средств (жестяная банка, гофрированный картон, фитиль, парафин), – рассказывают в школе №179. – Свеча – незаменимая вещь на фронте. Она помогает обогреть, просушить обувь, подогреть пищу. В стужу такая свеча поможет и спасёт. Она способна гореть до 8 часов".

В школе готовы принять в дар использованные банки из-под кукурузы, горошка и сгущёнки. Тара должна быть высокой, без крышки и этикетки и хорошо помытой.

"Приносите баночки в 213 кабинет до 18 января. Благодарим за ваши добрые сердца",

– добавляют педагоги.

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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