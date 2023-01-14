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Вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей назвали в Новосибирске

Фото Вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей назвали в Новосибирске
Фото Вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей назвали в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Аналитики рынка труда назвали самые высокооплачиваемые вакансии за январь 2023 года в Новосибирске.

Рынок труда проанализировали эксперты портала «Зарплата.ру». На самой нижней ступеньке их рейтинга находится инженер-геодезист. Эта вакансия предусматривает командировки, необходимо отрисовывать и выдавать топографические планы. Платят за это 100 тысяч рублей.

На втором месте – водитель по развозу техники Apple. Здесь условия более простые: необходим личный автомобиль, при этом график свободный. Платить обещают за это 120 тысяч рублей.

Профессия водителей вообще в январе 2023 года стала востребованной и высокооплачиваемой. Если у кандидата есть права категории Е или С, и он готов мотаться в командировки по Сибири , то платить обещают до 140 тысяч в месяц.

На вакансию с зарплатой 180 тысяч рублей в компанию по производству и поставке строительных материалов ищут коммерческого директора. Ему нужно сформировать систему закупок, а также следить за товарным запасом и формированием ценообразования.

Традиционно самые высокие зарплаты в IT-отрасли. Программист 1С, в обязанности которого входит создание печатных форм по запросам бухгалтерии, склада, коммерческого отдела, администрирование 1С, может получать до 200 тысяч рублей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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