Вакансии с зарплатой 100 тысяч рублей назвали в Новосибирске

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Аналитики рынка труда назвали самые высокооплачиваемые вакансии за январь 2023 года в Новосибирске.

Рынок труда проанализировали эксперты портала «Зарплата.ру». На самой нижней ступеньке их рейтинга находится инженер-геодезист. Эта вакансия предусматривает командировки, необходимо отрисовывать и выдавать топографические планы. Платят за это 100 тысяч рублей.

На втором месте – водитель по развозу техники Apple. Здесь условия более простые: необходим личный автомобиль, при этом график свободный. Платить обещают за это 120 тысяч рублей.

Профессия водителей вообще в январе 2023 года стала востребованной и высокооплачиваемой. Если у кандидата есть права категории Е или С, и он готов мотаться в командировки по Сибири , то платить обещают до 140 тысяч в месяц.

На вакансию с зарплатой 180 тысяч рублей в компанию по производству и поставке строительных материалов ищут коммерческого директора. Ему нужно сформировать систему закупок, а также следить за товарным запасом и формированием ценообразования.

Традиционно самые высокие зарплаты в IT-отрасли. Программист 1С, в обязанности которого входит создание печатных форм по запросам бухгалтерии, склада, коммерческого отдела, администрирование 1С, может получать до 200 тысяч рублей.