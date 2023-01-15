Актёр Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни

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Скончался артист Вахтанг Кикабидзе.

В Грузии на 85-м году жизни умер актёр Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщает местное телевидение.

Сообщается, что артист в последнее время был серьёзно болен.

Вахтанг Кикабидзе — советский и российско-грузинский артист. Он известен по картинам «Не горюй!», «Мимино», «ТАСС уполномочен заявить», «Ольга и Константин», «Любовь с акцентом».

Родился в столице Грузии Тбилиси в 1938 году. В октябре 2021 года скончалась супруга Вахтанга Кикабидзе, ей было 89 лет.

Напомним, ранее в Новосибирске умер народный художник РФ Вениамин Чебанов.