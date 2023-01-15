Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Четыре россиянина погибли при крушении самолёта в Непале

Фото Четыре россиянина погибли при крушении самолёта в Непале
Фото Четыре россиянина погибли при крушении самолёта в Непале

Фото: Pixabay.com

Пассажирский самолёт с 68 людьми в Непале разбился, все находившиеся на борту погибли.

В Непале в результате крушения самолёта погибли четыре гражданина России. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается о как минимум 68 погибших при крушении самолёта ATR 72 компании Yeti Airlines. На борту находились 72 человека, из которых четыре — члены экипажа. Самолёт летел рейсом Катманду — Покхара.

На борту находились 53 гражданина Непала и 15 человек из семи государств. Среди пассажиров были 53 непальца и 15 иностранцев из семи государств. Одна из погибших россиянок — тревел-блогер из Москвы Елена Бадуро. Незадолго до крушения она опубликовала фото из самолёта в своих соцсетях.

Напомним, ранее самолет из Новокузнецка в Новосибирск задержали на шесть часов из-за погоды.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

16607
В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
13719
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
9526
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8385
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
8291
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
7592
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
7190
В Новосибирской области появились бумажные пятирублевые банкноты