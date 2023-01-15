Четыре россиянина погибли при крушении самолёта в Непале

Фото: Pixabay.com

Пассажирский самолёт с 68 людьми в Непале разбился, все находившиеся на борту погибли.

В Непале в результате крушения самолёта погибли четыре гражданина России. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Сообщается о как минимум 68 погибших при крушении самолёта ATR 72 компании Yeti Airlines. На борту находились 72 человека, из которых четыре — члены экипажа. Самолёт летел рейсом Катманду — Покхара.

На борту находились 53 гражданина Непала и 15 человек из семи государств. Среди пассажиров были 53 непальца и 15 иностранцев из семи государств. Одна из погибших россиянок — тревел-блогер из Москвы Елена Бадуро. Незадолго до крушения она опубликовала фото из самолёта в своих соцсетях.

Напомним, ранее самолет из Новокузнецка в Новосибирск задержали на шесть часов из-за погоды.