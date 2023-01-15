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На Крещение в Новосибирске ожидается легкое похолодание до -17 градусов

Фото На Крещение в Новосибирске ожидается легкое похолодание до -17 градусов
Фото На Крещение в Новосибирске ожидается легкое похолодание до -17 градусов

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В день крещенских купаний в Новосибирске похолодает до -17 градусов.

В четверг, 19 января, в Новосибирске ожидается похолодание до -11..-17 градусов. Такой прогноз предоставляют погодные сервисы Gismeteo и Яндекс.Погода.

По данным Яндекс.Погоды, с день крещенских купаний в Новосибирске будет снегопад. Днем температура воздуха составит -12..1-5 градусов, вечером -11..-16 градусов.

Специалисты Gismeteo прогнозируют в день Крещения слабый ветер или полный штиль. Утром после ночи с -19 температура составит -17 градусов, в течение дня поднимется до -15.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области на Крещение откроют 31 купель. На традиционных купаниях в ледяной воде также будут присутствовать врачи и спасатели МЧС.

По словам начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова, кроме официальных купелей в регионе каждую зиму устраивают купания примерно в 50 нелегальных купелях без надзора МЧС и скорой помощи.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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