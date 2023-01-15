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На мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 автомобилями

Фото На мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 автомобилями
Фото На мосту в Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 автомобилями

Фото и видео: группа «АСТ-54»

В Новосибирске на Винаповском мосту столкнулись 4 автомобиля.

Вечером в субботу, 14 января, в Новосибирске столкнулись 4 автомобиля. ДТП произошло на Винаповском мосту. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» Вконтакте.

В аварии получили повреждения два Volkswagen Polo, один из которых был с ливреей «Делимобиля», а также Ford Fusion и Subaru Outback.

Как сообщили в ГИБДД по Новосибирской области, в ДТП никто не пострадал. Аварию оформили с материальным ущербом.

Очевидцы отметили, что причинами аварии могло послужить сильное обледенение проезжей части, а также возникновение колеи из-за небранного снега.

О предыдущем массовом ДТП в Новосибирской области Сиб.фм сообщал в конце декабря. Тогда 4 автомобиля столкнулись на трассе Р-254 «Иртыш».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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