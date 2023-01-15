Новосибирский ХК «Сибирь» обыграл «Ак Барс» со счетом 4:3 в овертайме

Фото: ХК «Сибирь»

Хоккейный матч «Сибирь» — «Ак Барс» завершился со счетом 4:3 в овертайме.

Матч между хоккейными командами «Сибирь» и «Ак Барс» в Казани закончился со счётом 4:3 в овертайме. Счет по периодам — 0:2, 1:0, 2:1, 1:0. Игроки новосибирского клуба за последние 9 минут третьего периода наверстали отставание из 1:3 в 3:3, а затем забили гол в овертайме.

Голы

Лукоянов, 10:12 — 0:1.

Галиев, 18:27 — 0:2.

Ефремов, 26:05 — 1:2.

Кагарлицкий, 50:36 — 1:3.

Голубев, 56:09 — 2:3.

Сушко, 57:45 — 3:3.

Шаров, 61:57 — 4:3.

Рекорды

К 51-й минуте игры счёт был 1:3 в пользу «Ак Барс». За 9 минут сибиряки сравняли счёт, а в овертайме Александр Шаров забил решающий гол и вошёл в историю хоккейного клуба как рекордсмен по забитым голам в одном сезоне КХЛ — 23 штуки.

Спортивный журналист Александр Ерыкалов подсчитал, что у Шарова есть шансы установить клубный рекорд по голам за историю КХЛ — сейчас у него суммарно в сезоне 77 голов, у действующего рекордсмена Йонаса Энлунда — 85.

«За оставшиеся 17 матчей забить 8 шайб вполне реально», пишет Ерыкалов.

Также в этом матче стал рекордсменом вернувшийся после трёхнедельного перерыва легионер-нападающий Тэйлор Бек. Он установил новый рекорд клуба по количеству голевых пасов за сезон — 34. Предыдущие лучшие значения принадлежали Йори Лехтери и Ярно Коскиранты (по 32 голевые передачи).

«В перерыве пришлось немного встряхнуть наших ребят, чтобы они проснулись и начинали играть в хоккей — не витиеватый, как им хочется, а в мужской и жёсткий хоккей»,

— рассказал в послематчевом интервью тренер команды Андрей Мартемьянов.