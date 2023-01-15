Обберут до нитки: пенсионеров предупредили о резком росте цен на лекарства в 2023 году

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Покупка лекарственных препаратов для российских пенсионеров — едва ли основная расходная статья семейного бюджета. Поднятие цены на них даже на 5 % наносит урон доходам пожилых людей. Предполагаемое увеличение цен на лекарства в новом 2023 году колеблется уже на уровне 30 %.

Сложная лекарственная история

Самой сложной историей, из-за высокой степени зависимости от импортного сырья и оборудования, назвала лекарства кандидат экономических наук, доцент НГУЭУ Татьяна Гениберг. По её наблюдениям, в прошедшем 2022 году цены на лекарства выросли примерно на 30%, на некоторые препараты – до 50%. Эксперт с тревогой предполагает, что в новом 2023 году лекарства могут подорожать еще на 30%.

Двухзначная инфляция

За причинами такого скачка цен не только на лекарства, но и на товары и услуги далеко ходить не надо. Инфляция двух последних лет будет только нарастать, единодушно заявляют экономисты и финансисты России. По их прогнозам, в наступившем 2023 году продовольственная инфляция может достигнуть двухзначных значений.

По свежим данным Росстата, за первые десять дней января 2023 года некоторые продукты взлетели в цене сразу на 13%. Наиболее заметно подорожали овощи — на 6,5%. По прогнозам экспертов ведомства, официальный уровень инфляции в России составит предположительно 10-12%.

Аптечный кризис

Российское фармацевтическое производство, которое неплохо развивалось весь 2022 год, с осени начало впадать в кризис, заметили аналитики холдинга «Ромир».

Например, в октябре отрасль показала минус 8,5 % к октябрю прошлого года, и это по официальным данным Росстата. Ведомство уверяет, что в целом за десять месяцев производство лекарств выросло почти на 18 %. Препаратов было выпущено на 9 % меньше, чем в такой же месяц 2021-го, и на 3,6 % меньше сентября.

При этом в аптеках наблюдается нехватка самых разных препаратов — от «ходовых» антибиотиков и инсулина до специфических транквилизаторов, пишет The Moscow Times. Поставки импортных препаратов в Россию в октябре рухнули на 20 % в физическом выражении. Импорт не расфасованных препаратов обвалился на 30%.