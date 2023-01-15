Под Новосибирском парень и девушка задохнулись в машине

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В Новосибирской области 17-летняя девушка и её парень погибли из-за отравления выхлопными газами.

В Искитиме погибли 17-летняя девушка и ее 19-летний парень. Следственный комитет начал проверку инцидента, пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме», — объяснили корреспонденту «АиФ-Новосибирск» в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Предполагается, что смерть молодых людей произошла из-за отравления выхлопными газами, пишет издание. Проводится доследственная проверка.

Ранее Сиб.фм рассказывал, почему люди погибают от выхлопных газов в заведённых автомобилях. Автоэксперт Илья Илларионов заявил, что самой распространённой неисправностью авто, которая может повлечь за собой попадание выхлопных газов в салон, является износ специальной гофры, которая соединяет двигатель с глушителем. Её ещё называют «эластичным предохранителем системы выпуска», без которого глушитель и выпускной коллектор двигателя разрушался бы от вибрации