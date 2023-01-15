Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

проиcшествия

Под Новосибирском парень и девушка задохнулись в машине

Фото Под Новосибирском парень и девушка задохнулись в машине
Фото Под Новосибирском парень и девушка задохнулись в машине

Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области 17-летняя девушка и её парень погибли из-за отравления выхлопными газами.

В Искитиме погибли 17-летняя девушка и ее 19-летний парень. Следственный комитет начал проверку инцидента, пишет «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме», — объяснили корреспонденту «АиФ-Новосибирск» в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Предполагается, что смерть молодых людей произошла из-за отравления выхлопными газами, пишет издание. Проводится доследственная проверка.

Ранее Сиб.фм рассказывал, почему люди погибают от выхлопных газов в заведённых автомобилях. Автоэксперт Илья Илларионов заявил, что самой распространённой неисправностью авто, которая может повлечь за собой попадание выхлопных газов в салон, является износ специальной гофры, которая соединяет двигатель с глушителем. Её ещё называют «эластичным предохранителем системы выпуска», без которого глушитель и выпускной коллектор двигателя разрушался бы от вибрации

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

14243
В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
13556
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
9418
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8273
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
8199
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
7483
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
6972
В Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину