Прогноз погоды на февраль 2023 года дали синоптики в Новосибирске

Фото: скриншоты с сайтов погодных сервисов, Густаво Зырянова / Сиб.фм

Финальный месяц новой зимы в Сибири, как правило, изобилует метелями. Щедрые «снежные» коррективы в классику новосибирской зимы внесли свежие прогнозы метеорологов.

Облачный и снежный

Последний зимний месяц в Западной Сибири будет малосолнечным и снежным. Морозы остались позади, утверждают эксперты популярного погодного агрегатора Яндекс.Погода.ру.

Холодными по меркам февраля станут первая и третья недели месяца, когда среднесуточная температура будет колебаться в пределах -10...-16 градусов по Цельсию. Более теплыми, но снежными окажутся вторая и четвертая неделя сибирского февраля. Столбики термометров днем покажут всего минус 4, а ночной воздух остынет всего до минус 9 градусов.

Лебединая песня зимы-2023

Такую песню под занавес сибирской зимы исполнит февраль 12 и 13 числа, предполагают синоптики сервиса ГисМетео.ру. В эти даты ночная температура атмосферного воздуха опуститься до минус 23-27 градусов по Цельсию.

По мнению экспертов этого погодного портала, снежные осадки подкинут работы дорожникам и дворникам на все 28 февральских дней (смотрите фото с сайта выше). А в те редкие дни, когда солнце всё-таки прорвёт пелену туч на Новосибирской областью, воздух будет молниеносно остывать до минус 25 градусов.

Согласны многие

По единодушному мнению сибирских метеорологов, погода в феврале 2023 года в Новосибирске и области не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошлые года. Температурные показатели будут близки к средним за последние 5 лет. Cредняя температура днем будет около -12°C, ночью же, согласно данным большинства погодных агрегаторов, будет на уровне -17°C. При этом максимальная температура в феврале: -1°C, а минимальная: -29°C. На протяжении всего 28-дневного месяца в Новосибирске будет преимущественно пасмурно, ожидаются обильные осадки в виде снега (дней с возможными осадками 17), солнечных дней – 5.