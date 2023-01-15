Снова раздадут по 10 000 рублей: россиян обрадовали новой выплатой в январе 2023

Фото: pixabay.com

Новый 2023 год принёс хорошие новости многим россиянам. Мало того, что увеличенный с 1 января прожиточный минимум позволит получать соцвыплаты больших размеров, чем раньше, так ещё и некоторые категории граждан получат дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Минимум увеличил выплаты

Президент России Владимир Путин в финале 2022 года подписал закон, согласно которому в 2023 году увеличился размер прожиточного минимума. Это естественным образом повлекло за собой увеличение всех социальных пособий: пенсий, выплат для семей с детьми, инвалидов и многих других категорий российских граждан.

Пока все отдыхали

Не всем россиянам посчастливилось отдыхать девять положенных новогодних дней. Многие несли свою службу и в праздники, за что получат двойную оплату труда. Учитывая, что размер модальной зарплаты в России сейчас составляет около 30 тысяч рублей, за один обычный рабочий день полагается оплата в размере 1500 рублей.

Соответственно, двойная ставка за один день работы составляет уже три тысячи рублей. А если человеку довелось отработать на праздниках пять дней, размер доплаты составит около 15 тысяч рублей. Обычно к работающим гражданам относят всех, кому от 25 до 65 лет. А это значит, что люди такого возрастного диапазона смогут получить свой бонус уже в январе 2023 года, пишет информационный портал социальной защиты населения.

Дополнительная десятка

По 10 тысяч рублей на свои банковские карты также получат и те жители нашей страны, которые имеют статус «Почетного гражданина» своего региона. Выплата придёт уже к 25 января 2023 года.

Отметим, что размер денежного довольствия напрямую зависит от того, в каком регионе присваивают почетный статус. В среднем по стране, сумма составляет 10 000 рублей, но бывают и исключения: в Московской области почетные граждане получают в пять раз больше.