Ставит на ноги за сутки: военный из Новосибирска назвал копеечное средство от гриппа

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Грипп свирепствует в новом году с удвоенной силой. Для работающего человека слечь на две недели – непозволительная роскошь. Конечно, следует обратиться к врачу, но и проверенные, народные экспресс-методы тоже окажут большую помощь.

Гусары в теме

Издревле на Руси военные люди – богатыри, гусары считались самыми выносливыми. Не к лицу им было валятся с простудой в постели. Потому они изобрели массу методов, позволяющих вернуться в боевой строй быстро и эффективно. В наши дни такие способы оперативного исцеления от вирусных недугов усилились завоеваниями современной фармакологии.

Знаменитый рецепт Панфёрова

Всем сибирякам широко известно имя Андрея Панфёрова. Он возглавил именной батальон «Вега», который собран из числа добровольцев из Новосибирской области и отправился исполнять ратный долг в спецоперации.

По его словам, бойцы, да и сам командир тоже болеют простудными заболеваниями. В полевых условиях выручает старый военный спецназовский экспресс-метод: половина стакана кипяченой воды, 20 капель женьшеня или элеутерококка и 2 таблетки янтарной кислоты натощак.