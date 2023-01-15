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Ставит на ноги за сутки: военный из Новосибирска назвал копеечное средство от гриппа

Фото Ставит на ноги за сутки: военный из Новосибирска назвал копеечное средство от гриппа
Фото Ставит на ноги за сутки: военный из Новосибирска назвал копеечное средство от гриппа

Фото: pixabay.com

Грипп свирепствует в новом году с удвоенной силой. Для работающего человека слечь на две недели – непозволительная роскошь. Конечно, следует обратиться к врачу, но и проверенные, народные экспресс-методы тоже окажут большую помощь.

Гусары в теме

Издревле на Руси военные люди – богатыри, гусары считались самыми выносливыми. Не к лицу им было валятся с простудой в постели. Потому они изобрели массу методов, позволяющих вернуться в боевой строй быстро и эффективно. В наши дни такие способы оперативного исцеления от вирусных недугов усилились завоеваниями современной фармакологии.

Фото Ставит на ноги за сутки: военный из Новосибирска назвал копеечное средство от гриппа 2

Знаменитый рецепт Панфёрова

Всем сибирякам широко известно имя Андрея Панфёрова. Он возглавил именной батальон «Вега», который собран из числа добровольцев из Новосибирской области и отправился исполнять ратный долг в спецоперации.

По его словам, бойцы, да и сам командир тоже болеют простудными заболеваниями. В полевых условиях выручает старый военный спецназовский экспресс-метод: половина стакана кипяченой воды, 20 капель женьшеня или элеутерококка и 2 таблетки янтарной кислоты натощак.

 

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Автор:
Оксана Чешенок
журналист

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