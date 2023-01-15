В Новосибирске из ТЦ «Сан Сити» эвакуировали посетителей и сотрудников

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Из торгового центра «Сан Сити» в Новосибирске эвакуировали посетителей и сотрудников.

В воскресенье, 15 января, в Новосибирске из ТЦ «Сан Сити» сотрудники МЧС эвакуировали всех посетителей и персонал. Об этом сообщили очевидцы в группе «Инцидент Новосибирск» Вконтакте.

Автор публикации отметил, что предварительной причиной эвакуации назвали срабатывание пожарной сигнализации.

Очевидец снял на видео не менее 6 пожарных машин около торгового центра в Ленинского районе Новосибирска. Также сообщается о присутствии нескольких автомобилей скорой помощи и автомобилей полиции.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подразделения МЧС в Новосибирской области перешли в режим повышенной готовности.