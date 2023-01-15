В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 8-летнего мальчика

Фото: ЛизаАлерт

Поисковики-волонтёры нашли пропавшего в Новосибирске мальчика.

Вечером 14 января в Новосибирске завершились поиски пропавшего восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на руководителя волонтёрского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алесю Яблонских.

Ребенок пропал вечером 14 января. Вместе с сестрой он шёл на тренировку, но убежал в неизвестном направлении. Чтобы его найти, привлекли волонтёров-поисковиков.

Потерявшегося мальчика вернули домой через несколько часов. Как сообщила мать ребёнка, мужчина на улице узнал ребенка по ориентировке и привёз домой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли брошенных в клетках цирковых медведей. Их содержали в темноте, без еды и воды. Также у медвежат обнаружили проблемы с глазами.