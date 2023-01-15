Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 8-летнего мальчика

Фото В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 8-летнего мальчика
Фото В Новосибирске прекратили поиски пропавшего 8-летнего мальчика

Фото: ЛизаАлерт

Поисковики-волонтёры нашли пропавшего в Новосибирске мальчика.

Вечером 14 января в Новосибирске завершились поиски пропавшего восьмилетнего ребенка. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск» со ссылкой на руководителя волонтёрского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алесю Яблонских.

Ребенок пропал вечером 14 января. Вместе с сестрой он шёл на тренировку, но убежал в неизвестном направлении. Чтобы его найти, привлекли волонтёров-поисковиков.

Потерявшегося мальчика вернули домой через несколько часов. Как сообщила мать ребёнка, мужчина на улице узнал ребенка по ориентировке и привёз домой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли брошенных в клетках цирковых медведей. Их содержали в темноте, без еды и воды. Также у медвежат обнаружили проблемы с глазами.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

2

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13148
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
10068
В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
9261
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8142
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
7983
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
7348
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
6738
В Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину