В Новосибирске выставили на продажу торговый центр за 599 млн

Фото: сайт объявлений

Здание с 40-летней историей продают за 599 млн в Новосибирске.

В Новосибирске на продажу выставили недостроенное здание ТРЦ, возведение которого начали в 70-х годах. Об этом сообщается на одном из сервисов объявлений. Здание расположено на пересечении Гусинобродского шоссе и Доватора.

Площадь помещений — 33 тысячи квадратных метров. Также продаётся прилегающий участок площадью — 16,5 тысяч квадратных метров. В здании поблизости ранее планировали построить гостиницу 70 номеров.

Долгострой возводила компания «Альтаир». В объявлении сказано, что в 2013 году стройку возобновили, однако на стадии заложения стен процесс завершился.

В самом здании торгового центра есть автомобильная парковка на 499 автомобилей.

Напомним, в Новосибирске продают коттедж с золотой сантехникой за 125 миллионов рублей.