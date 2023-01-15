В Новосибирске выставили на продажу торговый центр за 599 млн

Фото: сайт объявлений
Здание с 40-летней историей продают за 599 млн в Новосибирске.
В Новосибирске на продажу выставили недостроенное здание ТРЦ, возведение которого начали в 70-х годах. Об этом сообщается на одном из сервисов объявлений. Здание расположено на пересечении Гусинобродского шоссе и Доватора.
Площадь помещений — 33 тысячи квадратных метров. Также продаётся прилегающий участок площадью — 16,5 тысяч квадратных метров. В здании поблизости ранее планировали построить гостиницу 70 номеров.
Долгострой возводила компания «Альтаир». В объявлении сказано, что в 2013 году стройку возобновили, однако на стадии заложения стен процесс завершился.
В самом здании торгового центра есть автомобильная парковка на 499 автомобилей.
Напомним, в Новосибирске продают коттедж с золотой сантехникой за 125 миллионов рублей.
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