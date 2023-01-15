Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Новый год - 2023
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места

Лента новостей

общество

В Новосибирске заявили о перегрузке пульмонологического отделения БСМП №2

Фото В Новосибирске заявили о перегрузке пульмонологического отделения БСМП №2
Фото В Новосибирске заявили о перегрузке пульмонологического отделения БСМП №2

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Пациентов скорой помощи в Октябрьском и Советском районах Новосибирска будут отправлять в другие больницы.

В Новосибирске пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 из Советского и Октябрьского районов будут направлять в другие медицинские учреждения. Причина такого решение — заполненность пульмонологического отделения БСМП №2. Приказ об этом опубликовало министерство здравоохранения региона.

Так, жителей Советского района с пульмонологическими заболеваниями скорая помощь будет доставлять на лечение в ЦКБ и горбольницу № 3. В Октябрьском районе заменой послужит Городская клиническая больница №12.

Ранее в Новосибирске обмудсмен опровергла закрытие детской больницы в Кольцово. Слухи об этом появились еще в сентябре 2022 года, но к началу 2023 года отделение всё еще работает.

Также омбудсмен Болтенко объяснила исчезновение «Нурофена» из аптек в регионе. Как выяснила уполномоченная по правам ребенка, официальный дистрибьютор сократил поставки этих медикаментов в Россию.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

13148
Тело 59-летнего мужчины нашли в запертой квартире в Новосибирске
10068
В Новосибирской области с 15 января прервут вещание телеканалов
9261
Новосибирск накроют магнитные бури с 19 января
8142
Герасимов сменил генерала Суровикина из Новосибирска на посту командующего объединённой группировкой СВО
7983
В Новосибирске ищут пропавшего на прогулке 8-летнего мальчика
7348
Жительница Томской области четыре дня ехала в ДНР к мобилизованному мужу
6738
В Новосибирской области в снегу нашли мертвым пропавшего в декабре мужчину