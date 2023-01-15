В Новосибирске заявили о перегрузке пульмонологического отделения БСМП №2

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Пациентов скорой помощи в Октябрьском и Советском районах Новосибирска будут отправлять в другие больницы.

В Новосибирске пациентов Городской клинической больницы скорой медицинской помощи №2 из Советского и Октябрьского районов будут направлять в другие медицинские учреждения. Причина такого решение — заполненность пульмонологического отделения БСМП №2. Приказ об этом опубликовало министерство здравоохранения региона.

Так, жителей Советского района с пульмонологическими заболеваниями скорая помощь будет доставлять на лечение в ЦКБ и горбольницу № 3. В Октябрьском районе заменой послужит Городская клиническая больница №12.

Ранее в Новосибирске обмудсмен опровергла закрытие детской больницы в Кольцово. Слухи об этом появились еще в сентябре 2022 года, но к началу 2023 года отделение всё еще работает.

Также омбудсмен Болтенко объяснила исчезновение «Нурофена» из аптек в регионе. Как выяснила уполномоченная по правам ребенка, официальный дистрибьютор сократил поставки этих медикаментов в Россию.