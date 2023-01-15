Вот зараза! Россияне массово болеют флуроной - симптомы, первые признаки заражения

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Флурона — это сочетание слов flu (грипп) и corona (ковид). Эксперты Роспотребнадзора подтверждают, что случаев одновременного заражения гриппом и коронавирусом в России стало больше, чем 2022 году. Зарегистрированы случаи заболевания флуроной и в Новосибирской области.

Двойственный союз

Мнения экспертов расходятся, одни скептично относятся к сочетанию двух вирусов, другие опасаются возникновения эпидемии. Если человек одновременно заражается коронавирусом и гриппом, то обычно преобладает клиническая картина свойственная для последнего заболевания, пояснил главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин. Именно грипп в этом двойственном союзе провоцирует осложнения в виде воспаления легких, тогда как ковид перешёл в лёгкое течение.

Симптомы двойного вируса

Если человек заболевает одновременно и гриппом, и ковидом, то превалировать будет симптоматика первого, пояснил врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков:

· высокая температура,

· сильная слабость в совокупности с насморком,

· кашель и боль в горле.

У большинства наблюдаемых пациентов было выявлено осложнение в виде пневмонии довольно тяжелого течения, плохо поддающейся стандартной терапии.

Антибиотик не поможет

В случае с флуроной, которая, кстати, диагностируется только с помощью антигенного теста или ПЦР, профилактическое назначение антибиотиков с первых дней болезни бесполезно и может только навредить, пояснила новосибирский врач-терапевт Варвара Веретюк.

Если же человека в этой ситуации лечить, с точки зрения этиотропной (лечение причины заболевания) терапии, есть препараты, которые работают на оба заболевания — это «Фавипиравир» и «Монлупиравир», утверждает инфекционист Поздняков.

Очень рискуют

По двухлетним медицинским наблюдениям, флуроной, в основном, болеют дети, беременные женщины и пожилые люди с ослабленным иммунитетом.

Отметим, что по прогнозам российских инфекционистов, волнообразное увеличение заболеваемости гриппом в нашей стране ожидается в середине и конце января, а также в начале февраля.