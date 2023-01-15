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В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной

Фото В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной
Фото В Новосибирске отмечается массовое заражение флуроной

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске зафиксировано массовое заражение флуроной.

Жители Новосибирска стали жаловаться на заражение болезнью, которая совмещает в себе симптомы гриппа и коронавируса, а проявляется в виде пневмонии. У врачей для такого вида заболеваний есть название — флурона (от слов flu — грипп и corona — коронавирус).

Причем в сезон гриппа и ОРВИ из этих двух видов болезни опаснее грипп, считает врач-инфекционист, к.м.н., главврача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. Об этом он рассказал в беседе с «АиФ-Новосибирск».

Отличить грипп и коронавирус без специальных медицинских тестов крайне сложно — коронавирус маскируется под ОРВИ, а при заболевании обоими видами инфекций преобладают симптомы гриппа.

Заболевшим флуроной грозит высокая температура, выраженные симптомы интоксикации, поражения дыхательных путей различной степени.

Чтобы точно диагностировать у пациента флурону, необходимо проводить тестирование либо брать анализы ПЦР. Эффективными средствами для лечения будут препараты «Фавипиравир» и «Монлупиравир», отметил Андрей Поздняков.

Ранее в Новосибирске врач Овсянникова оценила эффективность рецепта Панфёрова от гриппа. По её словам, компоненты безвредные, но для лечения инфекции не подойдут.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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