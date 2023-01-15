Житель Новосибирска попросил у губернатора Травникова спецборт для жены в коме на Бали

Фото: Atas.info

Новосибирец обратился к Травникову за помощью ради спасения жены после инсульта на Бали.

Житель Новосибирска опубликовал в соцсетях публичное обращение к губернатору региона Андрею Травникову. Он пишет, что его жена находится в клинике в Индонезии после инсульта, и просит транспортировать её в Россию спецбортом. О подробностях обращения сообщает atas.info.

Евгений Новосельцев в обращении к гуребнатору Новосибирской области сообщил, что его жена пережила инсульт во время отдыха на острове Бали в Индонезии. Так как местное платное лечение обходится дорого, он попросил главу родного региона транспортировать пострадавшую в Россию спецбортом.

Елена Новосельцева оказалсь в больнице на Бали еще в ноябре 2022 года. Более месяца врачи пытались стабилизировать её состояние, чтобы она смогла выдержать перелёт домой, но 4 января у неё случился инсульт, после которого она до сих пор находится в коме.

«Вариантов оставаться на Бали совершенно нет никаких, потому что страховая сумма 3 миллиона 500 тысяч, которая должна быть предоставлена по медицинской страховке, так как эта ситуация является страховым случаем, заканчивается очень быстро, уже на сегодня мы должны 2 миллиона 438 тысяч, но страховая компания молчит и не выплачивает даже эту сумму, которая должна быть погашена за счёт медицинской страховки», — написала дочь пострадавшей на своей странице Вконтакте.

Согласно регламенту, эвакуация тяжело больных граждан России из-за границы — задача федеральных министерств. Обращение в федеральное Министерство здравоохранения РФ и в консульство в Джакарте не дали результата.

Сын пострадавшей, Антон Новосельцев, 13 января записался на приём к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. На момент публикации ему только пообещали, что его обращение рассмотрят вне очереди.

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