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Житель Новосибирской области Владимир Богдашов погиб в зоне СВО

Фото Житель Новосибирской области Владимир Богдашов погиб в зоне СВО
Фото Житель Новосибирской области Владимир Богдашов погиб в зоне СВО

Фото: группа «Новосибирск скорбит» Вконтакте

Военнослужащий из Барабинска под Новосибирском погиб в зоне проведения спецоперации.

Уроженец Новосибирской области Владимир Богдашов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили его родственники Вконтакте.

Владимир родился в Барабинске, закончил школу №93. Как сообщают в группе «Новосибирск скорбит» Вконтакте, в его родном городе у него осталась мама.

Тело погибшего доставят для похорон в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм неоднократно сообщал о гибели военнослужащих из Новосибирской области в зоне проведения сцециальной военной операции. Одни из последних сообщений — ефрейтор-наводчик Алексей Дулин и сотрудник института института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН Григорий Макаров.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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