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Жительница Новосибирска второй раз обнаружила таракана в булке хлеба завода «Восход»

Фото Жительница Новосибирска второй раз обнаружила таракана в булке хлеба завода «Восход»
Фото Жительница Новосибирска второй раз обнаружила таракана в булке хлеба завода «Восход»

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске второй раз нашли таракана в хлебе от завода «Восход».

Жительница Новосибирска в группе «АСТ-54» сообщила о покупке хлеба от хлебзавода «Восход» с тараканом на корке. Это уже второй случай, когда в продукции этого комбината находят насекомых.

«Прошу проявить особую бдительность при покупке хлеба и хлебобулочных изделий хлебозавода "Восход". Сегодня купили хлеб «Дачный» с тараканом внутри»

В комментариях жители Новосибирска вспомнили об аналогичных случаях — причем насекомых находили в хлебобулочных изделиях различных производителей.

Читатели также предложили решение этой проблемы — выпекать хлеб самостоятельно.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жительница Новосибирска обнаружила эклер с тараканом на витрине магазина.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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