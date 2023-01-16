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общество

Вторая волна частичной мобилизации в январе 2023 года: правда ли, что на спецоперацию заберут ещё 500 призывников

Фото Вторая волна частичной мобилизации в январе 2023 года: правда ли, что на спецоперацию заберут ещё 500 призывников
Фото Вторая волна частичной мобилизации в январе 2023 года: правда ли, что на спецоперацию заберут ещё 500 призывников

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм (фото носят иллюстративный характер)

В соцсетях и мессенджерах гуляют слухи о возможном начале второй волны частичной мобилизации. В качестве возможной даты называются то 17, то 19 января. При этом в Кремле уже поспешили успокоить всех паникующих: для новой кампании по частичной мобилизации нет никаких оснований.

Запрет на выезд для мужчин

Фото Вторая волна частичной мобилизации в январе 2023 года: правда ли, что на спецоперацию заберут ещё 500 призывников 2

C 10 января в телеграм-каналах стала появляться информация, что для мужчин призывного возраста закроют выезд из страны. Якобы пограничники по всей России должны будут следить за ограничениями на выезд военнослужащих.

Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал это сообщение фейком. Он сообщил, что никаких запретов в России на выезд мужчин за границу не вводилось и не планируется.

Новая волна

Фото Вторая волна частичной мобилизации в январе 2023 года: правда ли, что на спецоперацию заберут ещё 500 призывников 3

Минобороны Украины на новогодних праздниках сообщило, что в России 17 января начнется вторая волна частичной мобилизации. Якобы хотят призвать уже более 500 тысяч военнослужащих.

Такое же заявление украинские военные делали ранее, называя дату 6 января.

Дмитрий Песков несколько раз заявлял, что в настоящее время не планируется возобновлять призыв граждан на военную службу. И попросил граждан доверять только надежным источникам информации — органам власти во главе с президентом Владимиром Путиным.

Помимо этого, власти РФ сообщили, что в настоящее время половина призванных во время частичной мобилизации граждан находятся на территории РФ и проходят усиленную подготовку. Нужды в новых военнослужащих на данный момент нет.

"Солдатские вдовы"

Фото Вторая волна частичной мобилизации в январе 2023 года: правда ли, что на спецоперацию заберут ещё 500 призывников 4

В интернете появилась информация, что организация «Вдовы российской армии» призывает президента России возобновить частичную мобилизацию и закрыть границы.

На самом деле это очередной фейк украинских пропагандистов, которые делают такие заявления от имени тех, кто потерял близкого. Цель у них одна — вселить страх и панику у граждан России.

Журналистами было выявлено, что тг-канал "Вдовы русских солдат" создан Украиной, а аудитория канала — накручена.

Никакие вдовы в России не просили провести новую мобилизацию и закрыть границы.

 

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Автор:
Дамир Трубников

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