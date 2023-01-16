Ад на земле: пророчество Ванги на 2023 год заставило россиян ахнуть

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Мы живём в очень интересный и необычный период истории человечества. Поражаться и удивляться новостям порой не успеваем. Не отстают в этом отношении и многочисленные пророчества, особенно если они принадлежат проверенным людям.

Проверено годами

«Сбываемость» пророчеств знаменитой целительницы и медиума из Болгарии Вангелии Димитровой едва ли не самая высокая среди подобных ей. Свидетели её деятельности говорят, что она точно предсказала падение Советского Союза и крах коммунизма в Восточной Европе. Она также предвидела восхождение Владимира Путина на пост лидера в России и последующий конфликт между Россией и Украиной в начале 21 века.

Когда закончится СВО?

Конкретной даты окончания нынешнего конфликта Ванга не назвала, но предсказывала, что мир не будет достигнут до 2024 года. По её словам, территория Украины станет Россией. Наша страна будет расширена за счёт ещё 5 бывших республик СССР. Европа может оказаться опять освобождена Россией, теперь уже от Американского господства и наступит долгий мирный период на Земле. Россия утвердится и будет править миром.

Переломный 2023

Однако, относительно 2023-го года, как считают исследователи и толкователи пророчеств, Ванга оставила шокирующие сведения:

· в 2023 году взорвется звезда, осветив небо на пять лет: взрыв некой звезды будет настолько силен, что заставляет саму ткань времени и пространства колебаться и искривляться, а небо осветит поток искр и обломков, который останется висеть в воздухе на протяжении пяти лет;

· инопланетная атака: во время инопланетного вторжения три дня и три ночи не будет электричества, будет полная темнота; ни Луны, ни звезд не будет видно, и после этих событий из всех людей на Земле спасутся только десять тысяч;

· изобретение искусственной матки: в 2023 году ученые сделают новаторское открытие и воспроизведут человеческую матку в лабораторных условиях и это навсегда изменит ход истории человечества;

· птицы окажутся на грани исчезновения: в 2023 году смертельный вирус охватит популяции птиц по всему миру, значительно уничтожив их численность;

· изобретение системы киборгов: она позволит людям заменять свои естественные тела и органы искусственными, делая их наполовину людьми и наполовину машинами – что навсегда изменит образ жизни человечества.

Отметим, что по некоторым предположениям Ванга оставила предсказания на многие годы вперед, вплоть до 5 079 года! То ли ещё будет...